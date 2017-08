Bomen maken muziek. In Bergeijk kan je horen hoe dát klinkt!

BERGEIJK - Het is een grappig gezicht. In het Mien Ruispark in Bergeijk staat een klein podium keurig tussen twee bomen in. Er voor staat een rijtje bankjes, klaar voor het concert van zaterdagavond. De linkerboom, een ceder, zal hier die avond een zelfgemaaktre compositie laten horen.

De boom krijgt hulp van de Amsterdamse kunstenaar Bert Barten die al een poosje bezig is met de geluiden die bomen maken. Voor het eerst zal hij die geluiden aan het publiek laten horen, samen met zijn vriend Scot Gresham-Lancaster. Vrijdagavond was het tweetal al een beetje aan het proberen.



Het klinkt bizar

Het klinkt bizar. Bij muziek van bomen kom je meestal niet verder dan het ruisen van de bladeren of klassieke Russen die muziek schreven die was geïnspireerd door al die berkenbomen op de toendra. Bert en Scot pakken het anders aan.



De twee hangen een boom vol met apparaatjes die allerlei dingen meten. De sapstroom bijvoorbeeld, een beetje boom zuigt per dag 170 liter water op, of de fotosynthese, het proces waarmee een boom uit zonlicht bladgroen maakt. Het zijn zeg maar de levenstekens van een boom die via de apparaatjes van de twee kunstenaars stroomstootjes leveren. Die stroomstootjes jaagt Scot door een prachtige synthesizer en dan is er opeens... de muziek van de boom.



Acht maanden in twintig minuten

Het kan ook anders. Je kan de apparaatjes acht maanden laten hangen en de informatie van die acht maanden in twintig minuten afspelen. Je hebt dan een hele berg informatie die een computer in muzieknoten om kan zetten. De computer, maar ook een orkest, kan die noten dan weer spelen. Het resultaat doet denken aan Philip Glass of de Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt.



En Bert houdt vol: "De boom is de componist. Wij zijn de arrangeurs, wij zeggen dat de noten gespeeld worden door een viool of een piano maar de oorsprong ligt bij de boom."



In Bergeijk voor het eerst

Zaterdagavond in Bergeijk is het voor het eerst dat de twee het resultaat aan publiek laten horen. Scot plugt zijn synthesizer in de cederboom en Bert improviseert met opnamen van bomen uit de afgelopen maanden.



Het gebeurt allemaal in het park bij De Ploeg. De voormalige weverij én het park zijn monumenten van het Nederlandse nieuwe bouwen. Samen vormen ze een bijzonder stukje Brabant dat in 2017 extra aandacht krijgt vanwege het Mondriaan/De Stijljaar. Het fabrieksgebouw én het park zijn in de afgelopen tijd volledig gerestaureerd. In het park worden de komende week De Stijlparade en het Ploegfestival gehouden. En je kan er dus luisteren naar de muziek van een boom.