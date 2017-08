Fonkelnieuwe aanval Den Bosch weet nog niet te scoren: 'Maar volgende week is het raak'

DEN BOSCH - Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong AZ (1-3 verlies) waren de verwachtingen hooggespannen bij de nieuwe aanval van FC Den Bosch. Danny Verbeek kwam weer terug op het oude nest, Sven Blummel aast op sportief revanche na enkele mindere jaren bij Jong PSV en Dennis Kaars maakte zijn debuut in het profvoetbal, maar gescoord werd er niet. 'Volgende week is het wel raak.'

De nieuwe aanval van Den Bosch zag hun ploeg met 1-3 verliezen van Jong AZ. Vooral Sven Blummel mag het zichzelf aanrekenen dat Den Bosch niet verder kwam dan een treffer. De aanvaller kreeg twee grote mogelijkheden, maar had het vizier niet op scherp. "Zeker die kans op de 2-0 had moeten zitten. Als die bal zit, dan wordt die hele wedstrijd anders. Nu geven we het uit handen en staan we ineens achter bij rust."







"Het niveau ligt hier wel wat hoger"

Voor Dennis Kaars was de competitiewedstrijd tegen Jong AZ een bijzondere. De 28-jarige Kaars speelde jarenlang bij amateurclub De Dijk. Jarenlang negeerde hij andere aanbieidngen, maar toen hij het bier en de peuken liet liggen, ging Kaars flink scoren. Vorig seizoen scoorde hij maar liefst 40 keer in de De Derde Divisie. Den Bosch nam het risisco en contracteerde de spits. "Ik heb wel twee keer gescoord, jammer genoeg werden ze afgekeurd wegens buitenspel. Ik zat dichtbij een treffer, maar het was moeilijk. Het niveau ligt hier echt wel wat hoger."







Kaars ziet het wel zitten in de voorhoede met zijn twee nieuwe collega's. "Het was de eerste keer wel even wennen, maar af en toe werd er wel aardig gecombineerd. Ik denk dat wij wel een goed trio zijn." Toch ziet hij zichzelf als eerste scoren voor Den Bosch. "Volgende week tegen Almere City is het raak', zegt hij met een glimlach.







'Ik wil met FC Den Bosch mooie dingen laten zien'

Voor Danny Verbeek was de wedstrijd tegen Jong AZ de terugkeer op het oude nest. De rechtsbuiten speelde tot 2012 ook bij FC Den Bosch. De club heeft dan ook een speciaal gevoel bij Verbeek. "Ik heb lang te kampen gehad met blessureleed. De komende jaren bij FC Den Bosch wil ik mooi dingen laten zien. Wat dit jaar mijn ambitie is met Den Bosch? Dat weet ik wel, maar dat ga ik niet vertellen. Ik weet wat ik wel, en dat is het belangrijkste."