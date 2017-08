Overval in Helmond, slachtoffer bedreigd met wapen

HELMOND - In Helmond is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand overvallen op de Steenweg. Het slachtoffer werd bedreigd met een wapen.

De overvaller ging er na de overval vandoor in een grijze Nissan Micra in de richting van de Kromme Steenweg. Later in de nacht vond de politie deze auto terug. De overval wordt onderzocht.



Het is niet bekend wat de overvaller heeft buitgemaakt.