Kind onwel op A27, verkeer tijdelijk stopgezet

HANK - Het verkeer op de snelweg A27 bij Hank is in de nacht van vrijdag op zaterdag stopgezet nadat een kind onwel was geworden. Het kind zat in een auto van een gezin dat terugkwam van vakantie.

De auto werd op de vluchtstrook stopgezet. Daar reanimeerde de moeder het kind.



Er werd vanwege de ernst van de situatie een traumahelikopter opgeroepen. Het kind is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en zou het naar omstandigheden goed maken.