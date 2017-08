Laatste keer Lowlands voor zieke Anja wordt onvergetelijk dankzij enorme groepsfoto

PRINSENBEEK - Lowlandsliefhebber Anja van den Beemt uit Prinsenbeek is ernstig ziek. Zo ziek dat ze waarschijnlijk dit weekend voor de allerlaatste keer naar het festival in Biddinghuizen kan gaan. Haar vriendin Ellen wil er daarom zaterdag iets extra bijzonders van maken, door een groepsfoto te organiseren met zoveel mogelijk festivalgangers.

Het begon met een oproepje van vriendin Ellen op Twitter. “Ze is fantastisch en helaas erg ziek, kanker. Al jaren gaat ze naar Lowlands. Er was twijfel maar ze gaat morgen toch een dagje. Nog een keer keihard genieten”, schreef ze vrijdag.

Gaafste groepsfoto ooit

Ellen kwam met een idee om haar vriendin een extra mooie festivalervaring te geven. “Ik wil heel graag deze dag onvergetelijk maken en een blijvende herinnering, voor haar en haar gezin. Nu is mijn vraag: Laten we zaterdag om half 4 links vooraan in de Alpha een groepsfoto maken om haar laatste Lowlands samen vast te leggen. En zorgen dat het de grootste en gaafste groepsfoto ooit wordt! Hoop hard dat dit lukt!”, schrijft ze.

Die oproep werd al snel veel gelezen en gedeeld en zorgde ervoor dat iemand zelfs aanbood er een 360 graden-foto van te maken. “Wil iemand me even digitaal in mijn arm knijpen?”, reageert Anja op alle aandacht, berichtjes en hulp.



Om half vier op zaterdagmiddag komen (hopelijk) heel veel mensen samen in de Alpha-tent om een spectaculaire groepsfoto te maken als blijvende herinnering aan Anja.