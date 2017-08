Omroep Brabant verovert nu ook Groningen [FOTO]

EINDHOVEN - Geerth Boschma‏ keek even vreemd op toen hij een grote reclameposter van Omroep Brabant zag in een abri. Niet vanwege de boodschap, maar vanwege de locatie. Het reclamebord staat namelijk in Zuidbroek, een plaats in de provincie Groningen.

"Is dit nu een regelrechte guerilla-campagne?', vraagt verslaggever en presentatrice Suzanne Stoppels van de Groningse regionale omroep RTV Noord zich lachend af.



De inwoners van Zuidbroek behoren niet bepaald tot de doelgroep van Omroep Brabant. Over hoe de 'Gesprek van de Dag'-poster in het hoge noorden kon belanden, tast ook Omroep Brabant nog in het duister. "Of er is ergens een foutje gemaakt, of het is een goede grap."



Uiteraard zijn we blij met elke luisteraar of kijker, ook als ze uit Groningen komen. Grout'n uut Brabant!