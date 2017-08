Auto rijdt achteruit bij Rabobank naar binnen

WAALRE - Een automobilist is zaterdagmiddag in zijn achteruit dwars door de pui van de Rabobank aan de Raadhuisstraat in Waalre gereden. De auto eindigde in zijn totaliteit binnen in het gebouw. In dat gedeelte van de bank was op dat moment niemand aanwezig.

De bestuurder heeft waarschijnlijk het verkeerde pedaal ingetrapt. Zowel de bestuurder als de bijrijdster zijn nagekeken door het ambulancepersoneel.



Kozijnen

De auto wilde vanuit de parkeerplaats wegrijden. Volgens een getuige reed de auto precies tussen de kozijnen door naar binnen.