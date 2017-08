Overval blijkt in scene gezet, drietal aangehouden

LIEROP - Twee vrouwen en een man uit Eindhoven zijn vrijdagmiddag aangehouden na een valse melding van een overval.

De politie werd aan het eind van de middag gewaarschuwd dat een chauffeur van een koeriersbedrijf aan de Heesvenstraat in Lierop overvallen werd.



Verduistering

Na grondig onderzoek bleek dat de 'overval' een in scene gezette verduisteringszaak was.



De drie aangehouden verdachten zijn een 46-jarige en 18-jarige vrouw en een 18-jarige jongen. Zij zitten vast voor verhoor.