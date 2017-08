Volgende week is de Brabantsedag, maar deze kinderen mogen nu al

HEEZE - De laatste zondag van augustus staat bij veel Brabanders in de agenda. Dan is de grote optocht van de Brabantsedag in Heeze. Maar dit jaar is er een week eerder ook al een optocht. Voor het eerst in het 60-jarig bestaan van de Brabantsedag is er zaterdagavond 19 augustus een speciale jeugdoptocht.

Bij vriendenkring Haisjo zijn de kinderen nog volop aan het timmeren en schuren. Ze leggen de laatste hand aan hun Paard van Troje.



Zelf doen

“Het is betere gelukt dan ik van tevoren had gedacht”, zegt Job. Hij is nog bezig met de letters Troje op de wagen te schilderen. Voor het eerst een eigen wagen voor de kinderen. Dat is veel leuker dan het meehelpen met de wagen van de volwassenen, vinden ze allemaal.



“Bij de grote wagen zijn er heel veel dingen die je niet mag doen en bij onze wagen mogen we alles doen" zegt Maud. En het ontwerp is ook van de kinderen zelf.



Leuk en leerzaam

Annemariek van Houtert heeft de kindergroep begeleid. “Ze leren er vooral goed samenwerken. Er is niemand de baas en iets wat iemand heeft gebouwd mag een ander niet afbreken. Dat zijn onze regels. En daar hebben ze zich bijna altijd aan gehouden.”



Brabantsedag-virus

Kinderen krijgen hiermee hun eigen plek bij de Brabantse Dag. Het is geen noodgreep om kinderen warm te krijgen voor het wagenbouwen, zegt Frank Ikink van de organisatie. “De samenhang en de betrokkenheid in Heeze is groot genoeg, daarvoor hoefden we dit niet te doen. Maar je kunt het Brabantsedag-virus niet vroeg genoeg aanwakkeren.



Tussen de 80 kinderen die zaterdagavond meedoen aan de kindereditie zitten de bouwers en ontwerpers van de toekomst, denkt Ikink.



Wie wint?

Bij vriendenkring Haisjo zijn ze intussen klaar met bouwen en moet de act rond de wagen nog een keer worden geoefend. Want net als bij de grote wagen is er ook spel rond de kinderwagen. En welke wagen nou het beste is, die van jeugd of die van de ouderen? “Die van ons natuurlijk", zegt Bram terwijl hij nog een schroef in de kont van het paard draait.



De jeugdoptocht van de Brabantsedag is zaterdagavond om 19.00 de opening van een week vol cultuur in Heeze. Die week eindigt zondag 27 augustus met de traditionele grote historische optocht door het dorp.