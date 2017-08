Laatste keer Lowlands voor doodzieke Anja wordt vastgelegd op selfie met honderden mensen

PRINSENBEEK - Ze had gerekend op maximaal twintig mensen, maar er kwamen zeker een paar honderd mensen op de selfie af die voor de ernstig zieke Anja van den Beemt uit Prinsenbeek genomen werd op Lowlands. Vriendin Ellen kan het nog amper bevatten: "Dit is niet normaal, Anja was helemaal hyper."

Ellen deed vrijdag een oproep op Twitter. "Ze is fantastisch en helaas erg ziek, kanker. Al jaren gaat ze naar Lowlands in Biddinghuizen. Er was twijfel maar ze gaat morgen toch een dagje. Nog één keer keihard genieten", schreef ze.



Het idee: haar vriendin een extra bijzondere festivalervaring geven door met zo veel mogelijk mensen een groepsfoto te maken, om zo de laatste Lowlands voor Anja vast te leggen. Het moest 'de gaafste groepsfoto ooit' worden.Die oproep werd al snel veel gelezen en gedeeld en zorgde ervoor dat iemand zelfs aanbood er een 360-graden foto van te maken.Gaaf is het volgens Ellen absoluut geworden toen om half vier in de middag de foto bij de Alpha-tent werd gemaakt. "Het werd zo groots opgepakt. Ik had nooit verwacht dat er zo veel belangstelling zou zijn. Het gaf Anja zo veel energie."Voor zowel Ellen als Anja was het een onvergetelijk moment. "Hoe ziek Anja ook is, ze straalde van oor tot oor. Het was onroerend om te zien, voor iedereen. Nu wil ze alleen nog The Editors zien. Dan is haar dag écht compleet."Anja samen met haar vader op de foto, in een beige jas.