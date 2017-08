Riolering industrieterrein Helmond blijft afgesloten: laatste ammonium

AARLE-RIXTEL - De riolering van het industrieterrein in Helmond blijft nog even afgesloten. Volgens Waterschap Aa en Maas kwam er eerder deze week via het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden grote hoveelheden ammonium in de riolering. Zo veel dat het waterzuiveringssysteem het niet aan kon en er vervuild water de rivier de Aa is ingestroomd.

Uit voorzorg sloot het waterschap de riolering af. Inmiddels is die grotendeels leeggepompd door de gemeente en ook het mestverwerkingsbedrijf is met het schoonmaken van de riolering begonnen. Volgens het waterschap zouden zij daar heel de nacht mee bezig zijn geweest.



Alarmbellen

Bij Waterschap Aa en Maas gingen donderdag alle alarmbellen rinkelen. Via de riolering kwam bij het zuiveringssysteem water binnen met een flinke hoeveelheid ammonium. Die stof zorgde ervoor dat alle bacteriën doodgingen. Ook de goede die juist nodig zijn om het water te zuiveren.

"Het was een klap voor ons waterzuiveringssysteem", vertelt Peter Ketelaars van het waterschap. "Het systeem heeft niet goed kunnen functioneren door de hoeveelheid ammonium. Een heleboel stoffen zijn daardoor doorgestroomd en in de rivier de Aa terecht gekomen."



Er is nog geen massale vissterfte, maar er wordt wel geadviseerd om het water uit de Aa de komende dagen niet te gebruiken voor bijvoorbeeld beregening of drinkwater voor dieren. Het waterschap is druk bezig met de schade voor de natuur te beperken. Volgens hen had het niet zo ver hoeven komen als het bedrijf meteen gemeld had dat er iets mis was gegaan:"Het is belangrijk dat als je een calamiteit hebt om het meteen te melden, zodat de gevolgen beperkt kunnen worden. We weten nog niet precies wat er wel en niet gebeurd is, maar er is een flinke hoeveelheid ammonium geloosd. Dat had iemand moeten kunnen zien, is onze mening."Bij het mestverwerkingsbedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar. Het ammonium is inmiddels grotendeels uit de riolering gepompt en het waterschap denkt dat de stof volgende week ook niet meer in de Aa te vinden is.