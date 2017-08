Twee straten in Raamsdonksveer al dagen zonder tv: 'We konden het nieuws over Barcelona niet volgen'

RAAMSDONKSVEER - Blokken en strepen. Dat is wat de bewoners aan de Hoge Donk en de Kleine Donk in Raamsdonksveer zien als ze hun televisie aanzetten. En dat al dagenlang. Volgens de gedupeerden geeft provider Ziggo niet thuis, na tientallen klachten is het probleem nog steeds niet opgelost.

"We hadden graag het nieuws over de aanslag in Barcelona willen volgen deze week, maar dat kan niet", vertelt Henny Middeljans geïrriteerd. Ook haar man baalt, hij is al lang ziek thuis en wil televisie kijken om de tijd te doden. "Mensen worden helemaal lijp."



Bijeenkomst

Middeljans kwam vrijdagavond met andere bewoners bijeen om het probleem te bespreken. Ze maakten een lijst met wie welke problemen heeft. Iedereen heeft telefonisch contact gehad met Ziggo. De meesten hebben eind augustus pas een afspraak met een monteur.



Bij Henny kwam er wél een monteur langs. Die vertelde haar dat het probleem waarschijnlijk bij een centrale kast ergens in Raamsdonksveer moet liggen. Vreemd vindt Henny, want heel veel bewoners kregen nieuwe kastjes en modems opgestuurd. "Volgens de provider is onze apparatuur verouderd."



'Geen communicatie'

"Wij vinden het heel erg dat twee straten al een week geen televisie hebben en dat we dan nog niet serieus worden genomen", zegt Henny namens de bewoners. "Er hoort toch gecommuniceerd te worden?"



Niets te zien

Een woordvoerder van Ziggo laat weten dat het netwerkcentrum van de provider zaterdagavond op afstand niets vreemds ziet. "Volgens het systeem zijn de modems allemaal online, de kwaliteit is goed. Wel zien we dat er in juni een wijkcentrale defect is geraakt."



Komende maandagochtend wordt volgens de zegsman iemand naar de centrale kast in Raamsdonksveer gestuurd. "Ter plekke kunnen we hopelijk het probleem analyseren en kijken wat er nodig is om het probleem op te lossen." Tot die tijd zullen de bewoners het met blokken en strepen moeten doen.