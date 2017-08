Weinig succes voor Brabantse clubs in kwalificatie KNVB-beker

EINDHOVEN - De strijd om de KNVB-beker is zaterdag begonnen. In de eerste kwalificatieduels hadden de Brabantse amateurclubs niet veel geluk. Alleen Dongen ging met de winst naar huis en plaatst zich daarmee voor de tweede kwalificatieronde.

In de achtste minuut tussen Dongen en DOVO kopt Luuk Hultermans Dongen op voorsprong. Een kwartiertje later verdubbelt Mustafa Mohammad de Dongense voorsprong. DOVO doet iets terug maar nog voor rust komt Dongen op 3-1 door een doelpunt van Daan Poelmans. Hij gaat langs de doelman en schuift de bal in de verre hoek.



Vlak na rust maakt Mohammad zijn tweede en Dongens vierde. Meteen daarna lijkt DOVO er nog een wedstrijd van te willen maken. Remon Koenen maakt in 79e minuut aan alle onzekerheid een einde. Hij is deze keer niet de aangever maar de doelpuntenmaker en maakt er 5-2 van.Nuenen ging flink onderuit bij Capelle. Het werd 6-0. Ook BVV moest het ontgelden tegen Staphorst. Het duel eindigde met 1-5. De rest van de uitslagen: VVOG – Gemert 2-0, Ajax – OJC Rosmalen 3-1 en Cuijk – Putten 0-1