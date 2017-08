Tom Boere kan het ook in de eredivisie

BREDA - Tom Boere heeft zijn eerste doelpunt in de eredivisie gemaakt. De spits, die vorig seizoen bij FC Oss topscorer in de Jupiler League werd, was zaterdagavond succesvol voor zijn nieuwe club, FC Twente.

Het mocht niet baten: de Enschedese club verloor thuis verrassend met 1-2 van VVV, dat vorig seizoen net als Boere uitkwam in de eerste divisie. De geboren Zeeuw scoorde vorig seizoen in 38 competitiewedstrijden liefst 33 keer. In juni ondertekende hij een driejarig contract voor FC Twente.



De thuisnederlaag tegen VVV overschaduwde het thuisdebuut voor Boere. Hij lachte na afloop als een boer met kiespijn.



Leuk zo’n eerste doelpunt, zag je hem denken, maar hij had zaterdagavond het liefst gewonnen. Toch was Twente’s nummer 9 blij: ditmaal stond hij immers wél in de basis. Een week geleden, in de competitie-ouverture tegen Feyenoord, moest Boere aanvankelijk genoegen nemen met een plaats op de reservebank. In De Kuip waren hem uiteindelijk slechts enkele minuten gegund.Hoewel hij zaterdagavond tegen VVV wél van start mocht gaan, was het toch weer even slikken voor Boere. Hij speelde niet in de punt van de aanval, toch zijn core business, maar meer als linksbuiten. Dat was wel even wennen voor de 24-jarige aanvaller, die ooit werd opgeleid bij Ajax.Heel lang geleden stond hij voor het laatst op die positie. Desondanks wist Boere ook op het allerhoogste voetbalniveau in ons land – eerder kwam hij uit voor onder meer het Belgische AA Gent - zijn visitekaartje af te geven. Een uur lang was hij vrijwel onzichtbaar. Toen bracht hij met een machtige kopbal, uit een voorzet van Jeroen van der Lely, de stand op 1-2.