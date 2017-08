Politieauto's botsen, een agent naar ziekenhuis

BREDA - Twee politieauto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag op elkaar gebotst in Breda. Dit gebeurde rond kwart over twee op de kruising van de Julianalaan met de Generaal van der Plaatstraat.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. De politieauto's - een dienstauto en een onopvallende - waren allebei op weg naar een spoedmelding.



Voorbanden lek

Een agent zou hierbij gewond zijn geraakt en naar een ziekenhuis gebracht zijn.



De schade aan de auto's was aanzienlijk. Bij de onopvallende auto waren de voorbanden lek, de dienstauto zat aan de zijkant flink in elkaar. Een berger heeft de auto's getakeld.