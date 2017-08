Auto raakt bomen, bestuurder naar ziekenhuis

GEMERT - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een boom beland op de Handelseweg in Gemert. Het ongeluk gebeurde rond halfvier.

De auto kwam uit de richting van Handel en reed eerst tegen een boom aan de linkerkant van de weg. Daarna kwam de auto tegen een boom aan de rechterkant tot stilstand.



Ambulance

Waardoor de bestuurder de bomen raakte, is niet bekend. De man is ter controle met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.