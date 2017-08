Groningen kan wel lachen om Omroep Brabant-reclame, 'maar nu opgeduveld'

ZUIDBROEK - Het niet-geplande reclamebord van Omroep Brabant in de Groningse plaats Zuidbroek trekt de aandacht. Zaterdag werd Omroep Brabant erop gewezen dat een 'Gesprek van de dag'-poster in het hoge noorden was beland. Volgens reclamebureau MediaReach is er sprake van een foutje. "Het inhangen van posters blijft mensenwerk." In Groningen kunnen ze er wel om lachen.

Presentator Rob Mulder van het programma Expeditie Grunnen bracht zaterdag een bezoek aan de abri. "Dit is hartje Groningen", legt hij uit. "Links ligt de stad Groningen en aan de andere kant Winschoten. En dan staat hier bij een pompstation deze reclame. Dat kan toch niet?!"



'Achteruit rijden'

"Gloeiende!", reageert Margriet Verbeek verschrikt. "Hadden jullie niet even per ongeluk met de bus te ver achteruit kunnen rijden? Dit kan natuurlijk niet, haha", lacht Bart Oost. Kor Berghuis vindt de reclame juist een compliment. "Super dat de Brabanders door hebben dat Groningen de poort van Nederland is."



Een Groningse vrouw die Mulder aangeeft dat zij ondanks de Omroep Brabant-reclame naar RTV Noord blijft luisteren en kijken, krijgt van Mulder een dikke knuffel. "Brabant, houdoe", lacht Mulder. "En nu opgeduveld!"