Ophef over agenten die dementerende man helpen: 'Het is niet altijd wat het lijkt'

VEGHEL - Agenten die probeerden een dementerende man te helpen, zorgden zaterdagavond voor veel ophef in Veghel. De agenten waren gewaarschuwd door de vrouw van de man. Haar man wilde niet naar huis en was erg agressief.

Toen de agenten aankwamen en de man aanspraken, bleek die erg verward. In overleg met zijn partner werd besloten de man mee te nemen. "Voor de veiligheid van zijn vrouw en van zichzelf." Daarop werd de man erg agressief. De agenten probeerden hem rustig te krijgen, maar dat lukte niet zomaar. Hij werd daarom op zijn buik gelegd.



Mongool

Op dat moment stopte een auto. De man die daarin zat, vroeg of hij de deur van de politieauto mocht sluiten zodat hij erdoor kon. De agenten zeiden dat dit mocht. "Vervolgens zocht de jongen de confrontatie", laat de politie op Facebook weten. "Hij was in de veronderstelling dat hij uitgemaakt was voor mongool."



De agenten reageerden verbaasd. "Zij zeiden dit niet zo was en dat hij door mocht rijden." Daarop vroeg de man 'of de agenten het normaal vonden om met z’n vieren op een oude man te zitten'. "Dit zou je eens bij mij moeten proberen."



Gefilmd

Omdat de man de confrontatie bleef zoeken, werd de man door agenten naar zijn auto begeleid. De vrouw die in zijn auto zat, filmde dit met haar mobiele telefoon.



"De collega's waren bezig met hulpverlening en probeerden alles er aan te doen om deze mensen te helpen", benadrukt een politiewoordvoerder. "De dementerende man is, toen hij rustiger was, meegenomen naar het politiebureau. Van daaruit hebben de collega’s de juiste hulpverlening ingeschakeld en hem overgedragen. Door omstanders werd er gereageerd zonder te weten wat er aan de hand was. Het is dus niet altijd wat het lijkt..."