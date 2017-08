Automobilist haalt met mes uit naar motorrijder

BREDA - Een automobilist viel zaterdagavond een motorrijder in Breda aan met een mes. Dit gebeurde na een verkeersruzie op de kruising van de Haagweg met de Tramsingel.

De 25-jarige motorrijder reed - met zijn vriendin achterop - op de Haagweg, toen een automobilist vanuit de Tramsingel plots voor hem de weg op schoot. De motorrijder moest vol in de remmen.



Snee in jas

Hij gebaarde naar de automobilist dat het gevaarlijk was wat hij deed. Die stopte daarop en stapte uit. Zonder enige waarschuwing sloeg hij de motorrijder tegen zijn helm.



Toen de motorrijder afstapte, trok de automobilist een mes uit zijn broeksband en haalde hij uit. Daarbij sneed hij in de jas van de motorrijder.



Gemillimeterd, lichtblond haar

Nadat een vrouw de bestuurder vanuit de auto iets toeriep, stapte hij weer in en reed hij weg.



De automobilist is een blanke man met gemillimeterd, lichtblond haar. Hij reed in een paarse Volkswagen polo met vermoedelijk een Pools kenteken.