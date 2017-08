Viertal vast na vondst hennepdrogerij

ROOSENDAAL - Drie vrouwen en een man zijn zaterdagavond aangehouden in Roosendaal, nadat daar in een huis een hennepdrogerij was ontdekt. Een getuige had de politie getipt dat daar verdachte dingen gebeurden.

Toen agenten het huis binnengingen, zagen ze de hennepknipperij en - drogerij.



Er lag 2,5 kilogram gedroogde henneptoppen en er stonden 192 hennepplanten.



Het aangehouden viertal bevond zich op het moment van de inval in het huis. Het gaat om een 35-jarige man, twee vrouwen van 44 en een 24-jarige vrouw. Ze komen allemaal uit Roosendaal. De vier zijn naar een politiebureau gebracht voor verhoor.