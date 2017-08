Rioolwaterzuivering krabbelt op na vervuiling, maar wat is ammonium?

HELMOND - De hoeveelheid ammonium waarmee het water in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel donderdag verontreinigd was, was evenveel als er normaal in duizend dagen tijd in het water terechtkomt. Dat kon de installatie niet verwerken. Dat laat waterschap Aa en Maas weten.

Volgens een woordvoerder 'krabbelt de rioolwaterzuivering na de lozing nu weer op'. "Doordat de vervuiling - die afkomstig bleek van mestverwerkingsbedrijf Den Ouden - op dat industrieterrein is geïsoleerd, kan de rest van het rioolsysteem blijven functioneren en de zuivering haar 150.000 inwoners en bedrijven blijven bedienen."



Bacteriën

Ammonium is een zuur uit ammoniak, dat vrijkomt uit mest. Als mensen of dieren te veel ammonium binnenkrijgen, kunnen ze hersen- en nierschade oplopen. Maar in dit geval is er volgens de gemeente Helmond geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid. Wel wordt geadviseerd water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en voor recreatie.



De biologische zuivering werkt met bacteriën die stoffen in het rioolwater afbreken. Die zijn door het ammonium beschadigd.



Twintig tankwagens

"Vrijdag zijn twintig tankwagens met nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringsinstallaties naar Aarle-Rixtel gebracht", laat een woordvoerder weten. "Wanneer het nodig is, doen we dit nog een keer. Om de werking van de zuivering te controleren, blijven we het water in de Aa continu op meerdere plekken monitoren. Als we afwijkingen zien, ondernemen we direct actie."



