Wielrenner klapt tegen voorruit auto in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een wielrenner is zondagochtend op de Eikenlaan in Oudenbosch gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Het slachtoffer klapte tegen de voorruit van de auto en belandde vervolgens op de weg.

De wielrenner is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf.

De voorruit van de auto en de fiets van de wielrenner zaten behoorlijk in elkaar.