Menno Koch kijkt uit naar NAC-PSV: 'Natuurlijk wil ik me bewijzen'

BREDA - NAC Breda heeft dit seizoen drie spelers in de gelederen die vorig seizoen nog bij PSV onder contract stonden. Verdediger Menno Koch en middenvelder Rai Vloet hebben een basisplaats, terwijl keeper Nigel Bertrams op de bank zit.

Bij Rai Vloet leeft de wedstrijd NAC-PSV wel, maar hij raakt er ook niet extra opgewonden van. "Het is leuk dat we PSV treffen in onze eerste thuiswedstrijd, en ik wil het beste van mezelf laten zien, maar ik kijk naar elke wedstrijd uit", zo zegt hij.



Bewijzen

Voor Menno Koch ligt dat iets anders. "Natuurlijk is dit een speciale wedstrijd voor mij", zo zegt de centrale verdediger. "Ik heb daar vanaf mijn elfde als kleine jongen rondgelopen."



"Het is niet zo dat ik nu persé van PSV wil winnen, maar natuurlijk wil je je wel een soort van bewijzen. Een bewijs dat ik het toch kan en laat zien waartoe ik in staat ben. Dat ik het ook op dit niveau kan."



'Ik sluit nooit de deur voor PSV'

Voor Koch is het vooral zaak dat hij verder ontwikkelt. Een blessure heeft hem als voetballer wat teruggeworpen in zijn leerproces. Ook Rai Vloet is naar Breda gekomen met het idee eerst een stapje terug te doen om er later twee vooruit te zetten.



"Ik sluit nooit de deur voor PSV", zegt Vloet over de toekomst. "Het blijft een prachtige club en PSV blijft altijd in mijn hart zitten. Ze hebben me gemaakt tot de man die ik nu ben. Maar ik wil nu bij NAC een bepalende speler worden en van daar uit bepaalde stappen maken."



NAC ontvangt PSV zondamiddag om 16.45 uur in het Rat Verlegh Stadion in Breda.