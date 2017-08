'Hier staan is al gaaf', Floris Wortelboer maakt debuut op EK hockey en geniet

AMSTERDAM - Het was een bijzondere zaterdag voor Floris Wortelboer. De Bredase hockeyer maakte zijn EK-debuut in het Nederlands mannenhockeyteam. Oranje won zaterdag de eerste groepswedstrijd van het Europees kampioenschap in Amsterdam overtuigend. Spanje werd met liefst 7-1 opzij gezet.

"Het was mooi", blikt Wortelboer terug. "Ik wist van tevoren niet precies wat ik me hierbij moest voorstellen. Toen ik het veld opkwam en ik zag dat volle stadion begon het echt te kriebelen..."



Sleeptouw

Het spelen in het 'grote' Oranje is op zich niet nieuw voor de Bredanaar. "Ik zit nu een half jaar bij de selectie. Ik ben mee op stage geweest en deed al mee aan een toernooi in Londen." Maar een EK - zeker in eigen land - is iets bijzonders.



"Inmiddels ken ik de jongens goed. Het is een ontzettend leuke groep. De oudere jongens, die zo'n groot toernooi als dit vaker hebben meegemaakt, nemen me op sleeptouw."



'Speelden het goed uit'

Oranje speelde tegen Spanje een prima wedstrijd. Mink van der Weerden uit Geldrop benutte na een halfuur een strafcorner en Helmonder Bob de Voogd nam twee treffers voor zijn rekening. Hij was trefzeker in de 52ste en de 58ste minuut. "We kwamen goed uit de startblokken, creƫerden goede kansen en speelden het goed uit", analyseert Wortelboer.



Grote vraag is wat het EK Wortelboer nog meer gaat bieden. "Hier staan is al gaaf", vindt de Bredanaar. "Ik hoop op mijn manier een steentje bij te dragen en Europees kampioen te worden."