Decibel Outdoor was weer één groot feest (maar wel een beetje hard)

HILVARENBEEK - 52.000 mensen bezochten muziekfestival Decibel Outdoor op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Bezoekers tonen hun enthousiasme op Twitter. Her en der moppert er ook iemand dat de muziek wel een beetje hard stond. Maar wat wil je: het is hardstyle.

Het was de zestiende editie van het festival. Sinds 2006 wordt het gehouden op de Beekse Bergen. Tot nu toe was het evenement ieder jaar uitverkocht.



"Kunnen jullie de bass een beetje terugdraaien? De potjes trillen hier uit de kast bij Speelland", schrijft Patrick op Twitter. "Ik dacht dat Decibel maar tot 02.30 uur was?", vraagt Tom zich midden in de nacht af. "Nog steeds volle bak te horen in Oisterwijk." Echt erg lijkt hij het niet te vinden: "Volgend jaar toch maar eens kijken."



Het begon vrijdag regenachtig, maar gelukkig werd het weer beter naarmate het weekend vorderde. "Gisteren was echt genieten", schrijft Fritske. Theo ging tot in de kleine uurtjes door: "Oeps 't is al middag", constateert hij zondag geschrokken.Het festival werd traditioneel afgesloten met een vuurwerkshow. Na afloop reden de bezoekers in file richting de A58. Je moet er iets voor over hebben.