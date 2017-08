Een rolstoel waarin je je voelt als in een Bentley of Aston Martin... waarom niet?

SOMEREN-HEIDE - Een rolstoel die je het luxe gevoel van bijvoorbeeld een Bentley of Aston Martin geeft. Waarom zou dat niet kunnen, vraagt specialist in luxe bekleding Dennis van Kemenade uit Someren-Heide zich af. Jarenlang werkte hij als technicus in de revalidatiezorg, maar sinds twee jaar heeft hij zijn eigen bedrijf in luxe bekledingskunst, Conceptstitch.

En die twee passies wil Dennis nu heel graag combineren door rolstoelen een luxe look en feel te geven. Vergelijkbaar met een (sport)wagen uit het hogere segment. "Denk aan nappaleer, materialen in de kleur Ferrarirood en stikwerk dat grenst aan plastische chirurgie."

"Alles maatwerk en uiteraard handwerk", legt Dennis uit. "Want waarom zouden rolstoelgebruikers alleen maar kunnen kiezen uit standaardmaterialen en -oplossingen?"

Handwerk heeft een prijs

Dit handwerk heeft ‘uiteraard’ een prijs, beaamt Dennis. "Maar ja, een luxe sportwagen kan ook niet iedereen zich veroorloven." Qua prijs moet je volgens hem denken aan zo’n 2500 euro voor een volledig gepimpte rolstoel.

De rolstoel die Dennis voor ogen heeft, heeft hij nog niet gemaakt. Maar ideeën heeft hij meer dan genoeg. De stoffeerder is dan ook op zoek naar een model. "Misschien een autofanaat die zich in zijn (sport)rolstoel wil voelen als in een Bentley of een Ferrari."

Luxe én comfort

Hij benadrukt dat alles in overleg zal gaan met een arts en/of ergotherapeut. "Zitcomfort moet immers behouden blijven en het liefst nog verbeterd worden", legt hij uit. "Maar daarbij wil ik dus heel nadrukkelijk rolstoelgebruikers het gevoel van luxe geven."

Als technicus in de zorg heeft Dennis jaren geleden een de rolstoel van een tiener gepimpt. "Hij was een enorme Ferrarifan. Ik heb toen zijn stoel bekleed met Ferrarirode stof waarin uiteraard het logo van Ferrari zat. Als ik terugdenk aan het moment waarop hij zijn stoel zag dan krijg ik nog steeds tranen in mijn ogen. Kippenvel."