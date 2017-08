'We schieten niet met scherp, maar de knallen zijn echt', WOII herleeft in Overloon

OVERLOON - De geallieerden zijn voor heel even terug op Nederlandse bodem. Bij Oorlogsmuseum Overloon wordt de aanval op de Duitse bezetters twee keer per dag nagespeeld. En dat is indrukwekkend. Zeker voor het jongere publiek, want niet alleen de tanks en motoren, maar ook de geweerschoten klinken levensecht.

“We schieten niet met scherpe patronen, maar het geluid is wel echt indrukwekkend,” aldus Hans van Lingen, voorzitter van Vereniging Santa Fe.



Bevrijding

Santa Fe onderhoudt de voertuigen en de uitrusting van de geallieerden. De vereniging wil de herinnering in stand houden van de offers die zijn gebracht voor de vrijheid.



Het militair kamp rond het oorlogsmuseum is groot. Er is een militariamarkt en er rijden allerlei voertuigen rond: motoren, jeeps, trucks en tanks. Maar de vrijwilligers die de slag rond de bevrijding van Nederland naspelen, maken toch wel de meeste indruk.



‘Verschrikkelijk wat er gebeurd is’

“Het zijn harde knallen! Zo'n simulatiegevecht is erg indrukwekkend”, vindt een bezoeker. Hij en zijn gezin zijn gefascineerd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. “We zijn al eens in Normandië geweest. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Maar om toch te zien wat er precies gebeurd is, dat is heel erg gaaf.”



Ook voor de leden van Santa Fe is dit weekend speciaal. “Normaal maken we zo'n zes keer per jaar ritten door Limburg en een beetje Brabant. En dan rijden we echt met een stoet, maar vandaag is het echt op de tankbaan rijden met een oorlogsvoertuig.”