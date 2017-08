Sterke start Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in MXGP Zweden

Jeffrey Herlings in actie (archieffoto).

ZWEDEN - Jeffrey Herlings is zondag bij de MXGP in Zweden als tweede geëindigd in de eerste manche. De 22-jarige motorcrosser uit Elsendorp hoefde alleen Tim Gajser voor zich te dulden.

Glenn Coldenhoff uit Heesch reed lang tweede en finishte knap als vijfde, terwijl WK-leider Antonio Cairoli na een slechte start niet verder kwam dan plek negen. Herlings liep daardoor tien punten in op de Italiaan.



Later meer.