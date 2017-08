FC Utrecht heeft geen kind aan Willem II: ruststand 2-0

UTRECHT - Willem II moet zondag bij FC Utrecht proberen de nasmaak van de 1-2 nederlaag tegen Excelsior weg te spoelen. De Tricolores kenden echter een desatreuze start en keken na zeven minuten al tegen een 0-2 achterstand aan.

Zakaria Labyad opende na twee minuten de score en vijf minuten later was het opnieuw raak toen oud-NAC’er Cyriel Dessers de bal in een leeg doel prikte.



Willem II-trainer Erwin van de Looi greep al binnen 20 minuten in en wisselde Daniel Crowley voor Freek Heerkens. De Engelsman beende vervolgens boos richting kleedkamer.