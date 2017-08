Volg hier LIVE de Brabantse derby tussen NAC Breda en PSV

BREDA - Het Eredivisieseizoen is pas toe aan de tweede competitieronde, maar het is nu al tijd voor de eerste Brabantse derby. NAC Breda ontvangt zondagmiddag in eigen huis PSV. Omroep Brabant houdt een liveblog bij.

De tussenstand is 0-1. Steven Bergwijn opende de score na 18 minuten.



Eerste thuisduel

NAC heeft dus meteen een hele kluif voor de kiezen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. De ploeg van Stijn Vreven is erop gebrand de kansloze nederlaag tegen Vitesse weg te poetsen. "Wij zullen met lef en bluf spelen", zei NAC-coach Stijn Vreven in de aanloop naar het duel.



PSV-coach Philip Cocu verwacht niets anders. “Voor hen is het een fantastische wedstrijd. Die zullen er wel met 120 procent in vliegen. Dat moeten wij dus ook brengen."