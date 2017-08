Auto raakt van de weg en 'verdwijnt' in sloot

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een auto met daarin een man en een vrouw is zondagmiddag op de A16 bij Zevenbergschen Hoek van de weg geraakt en een eindje verder in het gras en uiteindelijk in een sloot beland. De auto verdween grotendeels in de sloot. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De man bleef ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Volgens omstanders waren er verder geen weggebruikers bij het ongeluk betrokken.