Bestuurder parkeert auto tegen boom en hekwerk

ROOSENDAAL - Een auto is zondagmiddag tegen een boom en hek beland op de Van Beethovenlaan in Roosendaal. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het voertuig lijkt uit bocht te zijn gevlogen. Hoe dit precies kon gebeuren, is niet bekend.



De auto heeft behoorlijke schade opgelopen. Ook de boom en het hekwerk kregen een flinke klap.



Afsluiting

Na het ongeluk werd de weg tijdelijk afgesloten om de boom van de rijbaan te kunnen halen.