Marianne Vos pakt eindzege in Noorwegen en bedankt ploeggenoten: 'All kudos to my team mates'

HALDEN - Marianne Vos heeft zondag de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. In de afsluitende derde etappe over 156,6 kilometer naar Halden hield de wielrenster uit Babyloniënbroek stand als leider in het klassement. Ze wist de gele leiderstrui mede dankzij het werk van haar teamgenoten, te behouden. "All kudos to my team mates", bedankte ze haar teamgenoten na het behalen van de overwinning.

De laatste etappe van de ronde werd een prooi voor de Amerikaanse Megan Guarnier van Boels-Dolmans. Zij sprintte naar de winst in de etappe voor de Nederlandse Ellen van Dijk en Vos.

Dit drietal mocht ook het podium van het eindklassement betreden. Guarnier, in 2015 nog eindwinnaar in Noorwegen, werd nu tweede. Ze eindigde net als Van Dijk op dertien seconden van Vos.

Opvolger Lucinda Brand

Omdat Guarnier de laatste etappe won, eindigde ze boven Van Dijk in het eindklassement. Vos, die rijdt voor WM3 Energie, volgt in Noorwegen landgenote Lucinda Brand op.



Ploegleider van Vos, Jeroen Blijlevens, was na afloop dik tevreden. Ook hij roemde vooral het werk van de ploeg: “Het was een lastig en lang ritje. Iedereen koerste, logisch natuurlijk, tegen ons. De ploeg heeft zich op fantastische wijze verdedigd."