KPJ zag afdeling na afdeling verdwijnen, maar nu zit de jongerenorganisatie weer in de lift

GILZE - Na jaren is er weer hoop voor de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ). In een jaar tijd kreeg de jongerenorganisatie er ineens honderd leden bij. En dat terwijl de afgelopen jaren de ene na de andere afdeling moest opdoeken.

De KPJ wil ervoor zorgen dat er genoeg te doen is op het platteland en dat jongeren er daarom blijven wonen. Het heeft nu ongeveer 4500 leden in Brabant, verdeeld over veertig afdelingen.

‘Tragisch’

De afgelopen vijf jaar verdwenen er jaarlijks twee afdelingen. Zo verdwenen bijvoorbeeld die van Ossendrecht en Waspik. “Het was echt tragisch. We begonnen al aan onszelf te twijfelen”, vertelt Paul van Oosterhout van KPJ Brabant.



De plotselinge stijging kwam dan ook totaal onverwacht. “Ik heb geen idee hoe dit komt. We zijn hier zo ongelofelijk blij mee”, glundert Van Oosterhout. “We zijn weer springlevend!”



Vooral de kleine afdelingen hebben het zwaar en verdwijnen. Van Oosterhout: “De grote afdelingen worden groter en daar zit de groei van nieuwe leden. Dat worden eigenlijk een soort regio-afdelingen.”



‘Zuipen voor boeren’

De KPJ wil van twee vooroordelen af, om verder te groeien. Ze zijn al lang niet katholiek meer. Ook is het meer dan alleen zuipen voor boeren. Van Oosterhout: "We hebben last van dat imago. Bier drinken is meer bijzaak dan hoofdzaak bij al onze activiteiten."



Ook bij het KPJ-feestweekend in Gilze vinden ze die vooroordelen wel meevallen. "Het is nog steeds van deze tijd", vertelt Stijn van Hoek (14) uit Gilze. "Het is heel gezellig om dingen met andere mensen te doen."



De jongerenorganisatie bestaat al 95 jaar en richt zich op jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Op dit moment zijn er onder andere afdelingen in Rijsbergen, Oss, Raamsdonk, Goirle en Wintelre.