Lekker briesje door Rijsbergen tijdens de vliegerdagen

RIJSBERGEN - Vliegeren: voor de een is het nostalgie, omdat je als kind met je vliegertje over het strand rende. Voor de ander is het een serieuze hobby. En die serieuze hobbyisten kwamen dit weekend bij elkaar in Rijsbergen, want daar waren de vliegerdagen.

Op zondag waren de weergoden de fanatieke vliegeraars gunstig gestemd. Er ging door Rijsbergen een redelijk briesje. Gelukkig maar want fanaten van over de hele wereld waren naar het dorp gekomen voor de vliegerdagen.



"We gaan zo'n beetje vijftien vliegerfeesten af in heel Europa", vertelt een van de vliegeraars. "Met het hele gezin. Vrouw en kinderen zijn ook bevangen door deze hobby."



Echt wedstrijden worden er niet gehouden. Het gaat vooral om het delen van de passie en de vliegerwereld is groter dan men misschien in eerste instantie denkt. Naast de klassieke vlieger kom je op het evenement de Japanse vlieger, de stuntvlieger, de eenlijnsvlieger, maar ook vliegers met een geschiedenis tegen:"Dit is een cody ", vertelt een van de vliegeraars terwijl hij hard aan het touw trekt om de vlieger de lucht in te houden. "Deze werd in de Eerste Wereldoorlog al gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van luchtfoto's, maar hij kan zelfs mensen mee naar boven nemen."De sfeer was uitermate goed op het vliegerveld in Rijsbergen. Misschien kwam dat ook wel door de aanwezigheid van de wind. "Want", vertelt een van de vliegeraars: "Op een windstille dag voel ik me toch wel wat minder."