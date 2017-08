'Kansloze nederlaag Willem II heeft niets te maken met gebrek aan kwaliteit'

UTRECHT - Willem II ging zondagmiddag kansloos onderuit tegen FC Utrecht. De eindstand was na acht minuten al bepaald: 2-0. Volgens trainer Erwin van de Looi waren te veel van zijn spelers niet bij de les.

"We verloren zo'n beetje alle duels. Het plan was vooraf duidelijk, maar als je achterin je duels niet wint en elkaar geen rugdekking geeft... ja, dan word je geslacht in het eerste deel van de wedstrijd."



Van de Looi greep snel in en wisselende Daniel Crowley na negentien minuten. Daar baalde de jonge middenvelder zichtbaar als een stekker van. "Het was niets persoonlijks", aldus de coach. "Ik heb hem nog niet gesproken, maar uiteraard is hij boos. Ik had er ook tien spelers vanaf kunnen halen, er moest gewoon iets gebeuren. We maakten deze keuze om niet nog verder overlopen te worden."Willem II kreeg dus niet meer treffers om de oren, maar er zat voor de Tilburgers ook niet meer in dan een figurantenrol in Utrecht. Van de Looi: "Dat heeft niets met kwaliteit te maken. Maar met de manier waarop we aan dit duel begonnen. Ook met deze jongens had dat beter moeten gaan."Dat de Tilburgse coach er nog spelers bij wil, is bekend. "Met Ben Rienstra hebben we een prima speler aan de groep kunnen toevoegen. We zoeken nog twee versterkingen." Het gaat om een ervaren verdediger en aanvaller. "Dat die er nu niet zijn, ga ik niet als excuses voor de nederlaag aandragen. Dat zou erg flauw zijn."Willem II staat na twee duels op nul punten in de eredivisie. Komende zondag speelt de ploeg uit tegen Feyenoord.