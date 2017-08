Heel veel vrachtwagens kijken én bier drinken op de Truckshow in Liessel [FOTO'S]

LIESSEL - 680 vrachtwagens in allerlei soorten en maten. Die stonden dit weekend op de 32e editie van de Truckshow in Liessel. Het grote vrachtwagenevenement staat in het teken van trucks kijken én bier drinken.

32 jaar geleden begon de truckshow als klein evenement in het dorp Liessel. Al snel verhuisde de truckshow naar een weiland buiten het dorp. "We begonnen met 80 vrachtwagens", vertelt Frank Vogels van de organiserende truckersclub Turftruckers. "Ieder jaar is dat gegroeid. Nu zitten we op 680 vrachtwagens en komen er in twee dagen zo'n 8000 mensen op de Truckshow af."



Mooie plaatjes

Onze fotograaf maakte zondag veel mooie plaatjes op de Truckshow. Het hele foto-album kun je hier bekijken.



Een deel van de bezoekers komt vooral de bijzondere trucks te bewonderen. Op en terrein van zo'n 22 voetbalvelden groot staan antieke vrachtwagens, trucks met allerlei soorten takels en traditionele Amerikaanse vrachtwagens. Zondag aan het eind van de middag vertrekken ze in colonne, met het nodige getoeter. De kinderen langs de kant vinden het fantastisch en hun ouders stiekem ook. "Dat is toch mooi, al die vrachtwagens", zegt een vader.Maar dat is maar een deel van het verhaal. Voor sommigen is de Truckshow het vooral een weekend zuipen, barbecuen en lol hebben. Het lijkt wel een festival. "Bier drinken en kut roepen", vat iemand het treffend samen. Vriendengroepen hebben partytenten, bankstellen en barbecues. meegenomen. 's Nachts overnachten ze met z'n allen in een oplegger.In andere opleggers staan grote dj-installaties. Eén oplegger is zelfs verbouwd tot bruin café. Zaterdagavond stonden de meeste truckers tot laat in de feesttent, dus op zondag probeert menigeen met een vers biertje de kater weg te spoelen.