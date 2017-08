Zijspancrosser Etienne Bax tweede in GP Estland, WK-voorsprong slinkt

KIVOLI - Zijspancrosser Etienne Bax is zondag bij de GP van Estland op de tweede plaats geëindigd. De coureur uit Bergeijk eindigde in beide manches als tweede.

Bax kende in beide omlopen een matige start en moest zich tweemaal naar voren knokken. In de eerste manche moest Bax zelfs terugkomen van buitende top-tien en in de tweede manche profiteerde hij van een val van concurrent Daniel Willemsen, die op dat moment tweede lag.



De GP werd gewonnen door de Fransman Giraud, die zijn achterstand op WK-leider Bax terugbracht tot een luttele zeven punten.