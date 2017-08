Drie gewonden bij botsing in Uden

UDEN - Op de Leeuweriksweg in Uden zijn zondagavond twee auto’s tegen elkaar gebotst. Volgens een getuige zijn er drie mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend wat voor soort verwondingen de betrokkenen hebben. Ook is het niet duidelijk wie in elke auto zat.



Volgens de getuige zat in de witte auto ook nog een hond. Die zou ongedeerd zijn gebleven en zijn opgevangen door de hulpdiensten.



Onderzoek VOA

De weg is afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) komt onderzoek doen.