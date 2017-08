Stijn Vreven tevreden met passie van NAC Breda: 'Gespeeld zoals ik en ons publiek willen zien'

BREDA - Hij beloofde het en het werd geleverd. NAC-coach Stijn Vreven kondigde eerder deze week aan dat zijn ploeg met lef en bluf de strijd zou aanbinden met PSV. Dat gebeurde, en dus was hij na de 1-4 nederlaag niet eens ontevreden. ‘Dit is wat ik wilde zien.’

De Bredanaars gingen vorige week bij Vitesse kansloos onderuit, maar lieten zondagmiddag een heel ander gezicht zien. “Dit is een heel ander gevoel dan vorige week”, aldus Vreven. “We wilden een reactie zien en dat is absoluut gebeurd. Het eerste uur zaten wij vol in de wedstrijd en speelden we zoals ik en ons publiek het willen zien: met veel passie en strijd.”



“Ook aan de bal waren we rustig en tot de 1-2 de absolute evenknie van PSV. Het is heel jammerlijk dat die 1-2 valt. Twee corners, dat mag ons niet gebeuren. Dan zie je dat wij nog een stapje te nemen hebben. Na de 3-1 laten we het hangen en geven we mentaal op. Dat mag nooit meer gebeuren. Je moet altijd hopen op een resultaat want in het voetbal kan alles.”Ook Menno Koch wees de 1-2 van Marco van Ginkel aan als breekpunt. “Die viel op een kutmoment en een kutmanier”, zo wond de oud-PSV’er er geen doekjes om.“Na de 3-1 leek de pijp leeg bij sommige jongens. Dan is een ploeg als PSV te sterk om stand tegen te houden.”