Scholengroep Geldrop wil directeuren De Regenboog en Beneden Beekloop ontslaan

GELDROP - Bestuursvoorzitter Ivon de Wilde van scholengroep ’t Nut in Geldrop wil de directeuren van de Beneden Beekloop en De Regenboog ontslaan. Dit heeft een woordvoerster van het schoolbestuur bevestigd na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad hierover.

De Wilde zou geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking. Het bestuur wil de contracten daarom in ‘goed overleg beëindigen’, maar als dat niet lukt volgt er een ontslagprocedure. Dit meldde de krant op basis van vertrouwelijke stukken die waren uitgelekt.



Geklaagd in brief

De directeuren Harold Jacobs en Rita van der Werf werden eind maart naar huis gestuurd. Het tweetal klaagde samen met veertien leerkrachten in een brief over de bestuursvoorzitter. Ivon de Wilde zou zorgen voor een angstcultuur.



Leerlingen en ouders waren het niet eens met de schorsingen. Zij protesteerden op het schoolplein. De ouders hebben ook het vertrouwen in het bestuur en de raad van toezicht opgezegd.



Advies medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur is verplicht om advies te vragen aan de medezeggenschapsraad over een voorgenomen ontslag. De adviesaanvraag werd aan het begin van de zomervakantie verstuurd op 25 juli. Het bestuur van ‘t Nut vindt het vervelend dat het nu is uitgelekt.



De woordvoerster laat weten dat er een onderzoek wordt gedaan naar wie de stukken heeft gelekt.



De twee medezeggenschapsraden hebben nog twee weken om tot een advies te komen. Voorzitter Popke Rein Munniksma van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop wil niet reageren. Hij laat weten dat de twee medezeggenschapsraden vanwege de vakantie nog niet bij elkaar zijn geweest en dat er daarom nog geen standpunt is.



Tijdelijke directeuren

Op de scholen werden in mei interim-directeuren aangesteld. Zij zullen na de vakantie ook nog de leiding hebben.