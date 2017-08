Luuk de Jong worstelt met zijn nieuwe status bij PSV

BREDA - Je zou van een geslaagde invalbeurt kunnen spreken. Toen hij na een uur in werd gebracht bij NAC-PSV stond het 1-1. Een half uur later stapte hij met zijn team met een 1-4 overwinning van het veld. Maar natuurlijk stond Luuk de Jong na afloop met gemengde gevoelens de pers te woord.

Want van aanvoerder en 'sterkmaker' van PSV, is zijn rol na een matig vorig seizoen gereduceerd tot bankzitter. Jürgen Locadia lijkt voorlopig de eerste keus en De Jong rest niets anders dan knokken tijdens de trainingen en de speelminuten die hij als invaller maakt.



In Breda oogde hij gretig én was hij met een assist betrokken bij de laatste PSV-goal. “Natuurlijk probeer ik ook van waarde te zijn als ik inval en keihard te werken”, aldus De Jong.



“Mensen die mij kennen, weten dat ik altijd strijd lever. Dat doe ik ook in deze rol. Ik ga er professioneel mee om. Het is de keuze van de trainer en daar heb ik begrip voor. Aan mij nu om keihard te werken en zoveel mogelijk van waarde te zijn.”