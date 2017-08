Jumbo overvallen in Eindhoven, politie zoekt in omgeving naar dader

EINDHOVEN - De Jumbo in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is zondagavond overvallen. De politie zoekt in de omgeving naar de dader. Volgens een woordvoerder wordt er gezocht naar een negroïde man.

Het is niet bekend of de man iets buit heeft gemaakt. Hij zou vanuit de nooduitgang naar buiten zijn gevlucht.



De supermarkt was tijdens de overval nog geopend. De politie voert gesprekken met het personeel om erachter te komen wat er precies is gebeurd.