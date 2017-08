Man twee keer mishandeld in één nacht door zelfde daders

EINDHOVEN - Een man is zaterdagnacht twee keer mishandeld door dezelfde daders in Eindhoven. Het slachtoffer kende de mannen en had ze opgehaald in het centrum. Het tweetal vernielde ook ruiten van zijn auto en trapte tegen het voertuig aan.

De eerste mishandeling vond rond half vijf 's nachts plaats op het kruispunt van de Onze Lieve Vrouwestraat met de John F. Kennedylaan. De man werd in zijn auto mishandeld. Daarna vernielden de opgehaalde mannen de achterruit van zijn auto met een kinderstoeltje. Vervolgens gingen ze er te voet vandoor.



Op de Hoeimakerstraat kwam het drietal elkaar een uurtje later weer tegen. Het slachtoffer werd opnieuw mishandeld. Ook werd er weer een autoruit vernield en trapten de twee mannen tegen zijn auto aan.



Oproep

Waarom de man mishandeld werd en hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. De politie wil graag meer weten over de zaak en roept getuigen op zich te melden.