PSV-supporters treiteren NAC-fans en gaan van links naar rechts

BREDA - Als de NAC-supporters niet meer van links naar rechts willen dan doen de fans van PSV het wel voor ze. De Eindhovenaren treiterden het publiek van de Bredase club zondagavond bij het duel tussen de twee ploegen. Dit na de 'soap' rondom het nummer van Snollebollekes 'Links Rechts'.

De supporters van NAC waardeerden het nummer vorig seizoen erg. Rob Kemps, zanger van Snollebollekes, zou zondagavond komen optreden voor het thuisduel tegen PSV. Maar een deel van de NAC-aanhang wilde het niet meer hebben.



Omdat het nummer ook gebruikt werd door fans van de Oranjeleeuwinnen was de lol er wel vanaf voor een deel van de supporters. Het zorgde voor veel verdeeldheid over het optreden. De club besloot het daarom donderdagavond maar af te blazen.



Reden genoeg voor fans van PSV om zondag in het Rat Verlegh Stadion wat olie op het vuur te gooien en vooral wél van links naar rechts te gaan. Helemaal omdat de Eindhovenaren voor stonden en uiteindelijk met 1-4 wonnen.