Vlammen slaan uit dak schuur in Deurne, oorzaak brand niet bekend

DEURNE - In een schuur aan de Hagelkruisweg in Deurne is zondagnacht rond middernacht brand uitgebroken. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen uit het dak.

Twee bluswagens en een watertankwagen kwamen eraan te pas om de brand te blussen. Rond een uur was de brand onder controle.



De schuur staat vlak naast de spoorlijn Eindhoven-Venlo. Of het treinverkeer last heeft gehad van de brand is onduidelijk. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.Ook is niet bekend waarvoor de schuur werd gebruikt.