Brandweer druk met autobranden in Den Bosch, Oss, Vlijmen en Moerdijk

DEN BOSCH/VLIJMEN/OSS/MOERDIJK - De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag meerdere keren uitrukken voor autobranden in de provincie. Zo was het in Den Bosch, Oss, Vlijmen en Willemstad raak. In Den Bosch brandde rond halfvier een auto van een cateringbedrijf volledig uit. De wagen stond geparkeerd aan de Negende Donk.

De benzinetank van de wagen was gescheurd. Het kostte de brandweer dan ook aardig wat tijd om de brand onder controle te krijgen. De politie onderzoekt de brand. De oorzaak is niet bekend.



In Vlijmen brandde iets na vier uur een auto aan de Potgieterstraat uit. Of het hier om brandstichting gaat wordt uitgezocht. In Oss was het even later rond kwart voor zes raak. Daar brandde een busje aan de Kuipers Rietbergstraat uit.

Brandende auto Willemstad

Eerder in de nacht, rond een uur, stuitte in Willemstad een wijkagent tijdens een surveillance op een brandende auto aan het Sluispad Noord. Ook deze brand wordt onderzocht, laat hij weten.