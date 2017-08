Toppunt van vakantiepech: sneller met de bus vanuit Bosnië in Eindhoven dan met het vliegtuig

EINDHOVEN - Over een paar uur stapt Chris de Zeeuw in de bus van Tuzla in Bosnië naar Eindhoven. Een reis van maar liefst dertig uur. Niet iets waar hij op had gerekend toen hij voor een bezoek aan een filmfestival naar Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, ging. Maar op het moment is de bus voor de Eindhovenaar de snelste manier om weer thuis te komen nadat zijn vlucht zaterdag vanuit Tuzla werd geannuleerd.

"We zaten zaterdag al in het vliegtuig. Toen er werd omgeroepen dat iedereen er weer uit moest", vertelt Chris maandagochtend in het programma Wakker! De reden was in eerste instantie volgens hem niet duidelijk."Er werd gezegd vanwege slecht weer. Maar het was 37 graden bij een strakblauwe lucht."



Terug in de vertrekhal bleef het stil van de kant van vliegmaatschappij Wizz Air. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen vervangend vliegtuig wordt geregeld. De ruim honderd passagiers die terug willen naar Eindhoven, kregen het advies hun reis om te boeken.

'Alles zit vol'

"Maar alles zit vol", legt Chris uit vanuit Sarajevo waar hij zo op de bus stapt. Volgende week dinsdag zou de eerste mogelijkheid zijn dat ik weer terug kon vliegen." En dus neemt hij nu zijn noodgedwongen de bus om de ruim zestienhonderd kilometer van Sarajevo naar Eindhoven af te leggen.

Chris hoopt dat hij de extra kosten vergoed krijgt. Inmiddels heeft hij overigens begrepen dat Wizz Air hiervoor een regeling heeft getroffen. Volgens de luchtvaartmaatschappij werd de vlucht geannuleerd nadat er tijdens de voorgaande vlucht vogels in de motor vlogen.