Vrouw voelde niks toen ze man in hals stak, verdachte dodelijke steekpartij voor rechter [LIVEBLOG]

DEN BOSCH - De 39-jarige Sandra N. uit Den Bosch heeft maandagochtend in de rechtbank verklaard haar man één keer in zijn hals te hebben gestoken. Op dat moment voelde ze niets, gaf ze aan. N. wordt ervan verdacht op 29 juni vorig jaar haar man te hebben doodgestoken in de Wilgenstraat in Den Bosch.

Ze bekende eerder al haar man te hebben gestoken, maar ook heeft ze aangegeven zich niks te kunnen herinneren van wat er die nacht is gebeurd. Het besef van wat ze had gedaan, kwam pas in september zei ze maandag tegen de rechter.



Zelf werd de vrouw die nacht zwaargewond gevonden in hun huis in de Wilgenstraat. De officier van justitie houdt rekening met de mogelijkheid dat ze eerst haar man doodde en daarna zichzelf van het leven wilde beroven. N. geeft tijdens de zitting aan zichzelf vier á vijf keer te hebben gestoken.De rechter heeft het echter over dertig steekwonden. N. geeft hierop aan het niet meer te weten. “Ik had geen gevoel of gedachte erbij toen ik dit deed”, zegt ze.Tijdens de zitting blijkt dat het stel huwelijksproblemen zou hebben gehad en er zou sprake zijn van een lange geschiedenis van mishandelingen. Hierover sprak de familie met niemand.De verdachte is maandag aanwezig in de rechtszaal. Ze heeft lange tijd in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen gelegen omdat ze nog niet was hersteld van haar steekwonden.Onze verslaggever Raymond Merkx volgt de zaak maandag in de rechtbank. Volg zijn tweets in het liveblog: