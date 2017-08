Bijzondere bakfiets teruggevonden in sloot: 'Ben benieuwd wat ik aantref'

SCHAIJK - De bijzondere bakfiets van de familie Pennings is hoogstwaarschijnlijk terecht. Anderhalve week geleden werd de wijntonfiets gestolen vanaf camping Hartje Groen in Schaijk, tot groot verdriet van de eigenaar. Nu lijkt hij te zijn opgedoken in Uden.

“Mijn vrouw en ik waren een dagje aan het wandelen en toen zag mijn vrouw hem in de sloot liggen. We herkenden hem direct van de foto”, zegt Jos van Griensven, vinder van de bakfiets. Jos heeft direct contact opgenomen met eigenaar Hugo Pennings.

LEES OOK: Bijzondere bakfiets gestolen van camping in Schaijk: 'Tranen met tuiten



In de sloot

“Ik ga nu direct een aanhanger regelen”, vertelt Hugo. Hij kijkt er vooral naar uit zijn geliefde met de hand gemaakte wijntonfiets weer terug te zien. “Hij ligt ergens tussen Nistelrode en Uden in een sloot. Maar wat ik zo heb gehoord van de vinder is er maar weinig van over. Ik ben heel erg benieuwd wat ik dadelijk aantref.”



Hugo heeft hem zelf alleen nog op de foto's gezien en weet niet zeker of het hem wel is.



Emotionele waarde

Direct nadat de bakfiets werd gestolen riep Hugo iedereen op om ernaar uit te kijken. Voor de familie heeft de wijntonfiets veel emotionele waarde omdat hij werd gebruikt voor het bedrijf en voor de kinderen. Bovendien is hij voor Hugo 'echt one of a kind'. Volgens de vinder van de bakfiets liggen de wielen los van het wijnvat en ontbreken de koplampen.